¿Qué pasa si conectas un iPhone con otro cargador?

Existen los cargadores certificados Made For iPhone (MFI, que se traduce como “hecho para iPhone”), que no son de la empresa californiana, pero que han sido aprobados por la marca y, por lo tanto, no deberías tener problemas, pues cumplen con los estándares de seguridad. Lo que puede ocurrir, no obstante, es que la velocidad de carga varíe en comparación con el original.

Algunas marcas que venden cargadores MFI son Belkin, Nomad, Griffin o Satetchi. Su precio en la gama más alta tampoco es mucho menor que el cable de la tienda oficial, pues pueden ir desde los 400 hasta los 900 pesos, dependiendo del modelo.

También están los cargadores genéricos. Puedes encontrar algunos de buena calidad que no tengan certificado MFI, pero asegúrate de que hayan pasado por las pruebas de seguridad y cumplan con los estándares adecuados. Esto porque la calidad de sus componentes y fabricación puede variar y afectar la vida útil de tu batería o la velocidad de carga.

Una opción a estos cargadores son los de la marca GlobaLink, Everdigi, Avoalre o Ugreen, y sus precios pueden ir desde los 200 hasta los 400 pesos.

Los cargadores de baja calidad o no certificados son los que debes evitar a toda costa. Estos son los que no cumplen con los estándares de seguridad y tienen el riesgo de dañar tu iPhone, pues pueden dar una corriente eléctrica inestable o incorrecta que daña la batería o los componentes internos de tu dispositivo. También corres el riesgo de que tu teléfono se sobrecaliente, lo que afecta la vida útil de la batería o incluso puede causar un incendio.

Cargar un iPhone de forma inalámbrica

A partir del iPhone 8 puedes cargar tu teléfono de manera inalámbrica, solo asegúrate que los cargadores cuenten con certificación Qi, que es un estándar de carga abierto y universal creado por el Wireless Power Consortium (WPC). Una opción es este cargador de la marca DQST.

En cuanto a las cargas con MagSafe, esta tecnología la introdujeron originalmente en las MacBooks de Apple como un conector de carga magnético con el fin de prevenir accidentes, ya que si alguien jalaba el cable de carga, se desconectaba magnéticamente en lugar de arrastrar todo el equipo.

Fue en 2020 cuando introdujeron MagSafe como una función en los modelos de iPhone 12 y versiones posteriores para que, además de cargar, también puedas utilizar otros accesorios como fundas magnéticas, carteras, soportes para coches o cargadores portátiles.

Si quieres cargar tu teléfono de forma inalámbrica puedes adquirir el cargador MagSafe en la tienda de Apple, que tiene un costo de 999 pesos, o puedes optar por otras opciones que no solo cargan tu teléfono sino también otros dispositivos, como tu iwatch o earpods.