¿Es seguro usar PayPal para enviar o recibir pagos?

¿Es seguro PayPal para recibir o enviar pagos?

PayPal es considerada como una de las maneras más seguras para enviar o recibir pagos por varios factores.

La primera, su encriptación de datos. PayPal utiliza protocolos de encriptación avanzados para proteger la información sensible, como los datos de tarjetas de crédito y las contraseñas. Esto garantiza que la información transmitida entre los usuarios y los servidores de PayPal esté protegida contra el acceso no autorizado.

Además, la empresa cuenta con equipos dedicados a la ciberseguridad y la protección de datos que trabajan 24/7 para identificar y mitigar amenazas en tiempo real, además de un constante monitoreo y detección de fraude.

Por otro lado, no son requeridas las cuentas bancarias para hacer transferencias entre los usuarios, sino solo el nombre de usuario o correo electrónico y, en caso de que ocurra algún inconveniente entre usuarios, el dinero se retiene para ambas partes hasta que haya una resolución del conflicto. También, para poder utilizar cuentas de PayPal tienen que pasar por procesos de autenticación.

Sin embargo, también es un hecho que PayPal se ha enfrentado a ciertas controversias. Por ejemplo, en 2010, suspendió los servicios de donaciones a WikiLeaks, una organización que filtró documentos gubernamentales clasificados. Esto generó controversia y debates sobre la censura en línea y la libertad de expresión.

Por otro lado, en diciembre de 2022, 35.000 usuarios fueron afectados por una violación de datos por piratas cibernéticos, mismos que la empresa notificó.

¿En qué casos te protege PayPal y en cuáles no?

PayPal ofrece cobertura tanto a los compradores como a los vendedores.

En el caso de los consumidores, si no recibes tu pedido o el artículo recibido no coincide con la descripción del vendedor, PayPal te hará un reembolso completo del precio del artículo cubierto, además de los costos de envío. Estos son algunos ejemplos que menciona la plataforma:

- Recibiste un artículo totalmente diferente.

- Compraste dos artículos, pero solamente recibiste uno.

- El artículo se dañó durante su envío.

- Compraste un artículo original, pero recibiste una falsificación.

Aquí puedes encontrar el paso a paso de la página oficial para solicitar tu reembolso.

En el caso de los vendedores, la plataforma cuenta con el programa de “Protección al Vendedor”, con el que se protegen los pagos en línea frente a dos reclamaciones en particular de tus compradores: transacciones no autorizadas o artículos no recibidos.

Esto es cuando Existe una transacción, pero el titular de la cuenta dice no reconocer la operación, o cuando el comprador pagó por un artículo pero afirma que la entrega nunca ocurrió.