"Basados en tu consentimiento, podemos recolectar y utilizar tu información biométrica con fines de seguridad, protección e identificación", dice la nueva política de privacidad. No se detallan los tipos de información biométrica incluidos en esta categoría, ni cómo la plataforma X planea recopilarlos. Sin embargo, este término generalmente abarca huellas digitales, patrones de iris o rasgos faciales.

Pero, esta no sería la primera vez que la compañía X Corp. se enfrenta a estas acusaciones. En julio de este año, se enfrentó a una demanda colectiva, alegando que su recolección de datos viola la Ley de Privacidad de la Información Biométrica de Illinois.

La demanda sostiene que X "no ha informado adecuadamente a las personas" de que "recolecta y/o almacena sus identificadores biométricos en cada fotografía que contiene un rostro" que se sube a la plataforma. Una posible aplicación de estos datos biométricos sería la habilitación de accesos sin contraseña.

The Verge informó que, de acuerdo con las investigaciones del desarrollador de aplicaciones Steve Moser, X planea implementar soporte para "contraseñas clave", que pueden utilizar la huella dactilar, el reconocimiento facial o el PIN del dispositivo para iniciar sesión en una cuenta.

La política de privacidad también establece que X podría recolectar "tu historial laboral, historial educativo, preferencias laborales, habilidades y capacidades, actividad de búsqueda de empleo y participación".

Esto probablemente esté relacionado con las funciones de búsqueda de trabajo que el propietario de X, Elon Musk, ha insinuado que se agregarán. La plataforma lanzó la versión beta de una función de contratación para empresas la semana pasada y también tiene planes de incorporar llamadas de video y audio sin necesidad de número telefónico.

Elon Musk ha insinuado que su intención es hacer de X una “Super App”, similar a como funciona “We Chat” en China.

Buying Twitter is an accelerant to creating X, the everything app

— Elon Musk (@elonmusk) October 4, 2022