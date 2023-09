El monopolio de la Inteligencia Artificial es un problema más serio de lo que parece

OpenAI, la empresa madre de ChatGPT y Dall-e, nació como una ONG de investigación por las preocupaciones de Elon Musk y Sam Altman sobre la posible catástrofe que podía causar el uso inapropiado de la IA. De hecho, se llama así porque en sus inicios su propósito fue ser un código abierto para que cualquiera accediera a las investigaciones de esta empresa.

Pero desde la adquisición de Microsoft, la empresa perdió completamente este enfoque y, de acuerdo con su página web , actualmente son una nueva empresa de "beneficios limitados" cuyo propósito es “asegurar que la inteligencia artificial general (IAG) beneficie a toda la humanidad, principalmente intentando construir una IAG segura y compartir sus beneficios con el mundo”, pero ya no mencionan nada acerca de las investigaciones.

En un tuit en febrero de este año, Elon Musk destacó esto, mencionando que “OpenAI fue creada como una empresa sin fines de lucro de código abierto (por eso la llamé "Open" AI) para servir como contrapeso a Google, pero ahora se ha convertido en una empresa de código cerrado, con fines de lucro máximo, efectivamente controlada por Microsoft”.

OpenAI was created as an open source (which is why I named it “Open” AI), non-profit company to serve as a counterweight to Google, but now it has become a closed source, maximum-profit company effectively controlled by Microsoft.

Not what I intended at all.

— Elon Musk (@elonmusk) February 17, 2023