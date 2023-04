En febrero de este año, una tira de cómics llamada Zarya of the Dawn perdió los derechos de autor de sus imágenes por una razón: no detalló que fueron creadas con el programa de Inteligencia Artificial (IA) Midjourney.

Si bien la Oficina de Derechos de Autor de Estados Unidos aprobó la protección del texto, negó la de las imágenes dentro de la novela gráfica. Para los abogados de Kris Kashtanova, la autora, representó una victoria parcial, pero ahora buscan ampliar la protección de derechos de autor a las obras creativas realizadas con herramientas de IA.