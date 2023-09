Desarrolladores de los videojuegos de Unity están molestos: las claves del caso

De acuerdo con la empresa, estos cambios entrarán en vigencia el 1 de enero de 2024.

¿Qué han dicho los desarrolladores?

Las facturas elevadas son la principal preocupación de los desarrolladores, pero Unity dejó claro que, aunque tendrá en cuenta las ventas y descargas anteriores de un juego, solo cobrará a los desarrolladores en función de la actividad posterior a esa fecha.

Por ejemplo, de acuerdo con The Verge , si un suscriptor de Unity Personal tiene un juego que ha generado 200,000 dólares y 200,000 descargas antes del 1 de enero de 2024, estará sujeto a las nuevas tarifas, pero solo por las descargas realizadas después del 1 de enero. Si solo vende una copia de su juego en enero de 2024, solo deberá 20 centavos a Unity.

Esta noticia no fue bien recibida por la comunidad de desarrolladores y la queja principal es que estos cambios serían particularmente perjudiciales para desarrolladores independientes, solitarios y móviles, así como para los marginados.

Es importante señalar que Unity está evaluando estas tarifas en función del número de instalaciones de un juego, sin tener en cuenta las muchas razones, legales o ilegales, por las que un juego podría tener múltiples instalaciones sin múltiples compras.

Después de que un juego alcance el umbral de ingresos, si sus descargas superan con creces su generación de ingresos, el desarrollador deberá pagar. Juegos pirateados, demos, juegos descargados en varios dispositivos y juegos ofrecidos en servicios de suscripción como Game Pass pueden verse afectados por estas nuevas tarifas.

Otra de las quejas es que estos cambios se realizaron sin previo aviso a los desarrolladores. "No planeamos esto, y nos afecta enormemente en Demonschool, que está en camino de convertirse en nuestro juego más exitoso", escribió Brandon Sheffield, director de la desarrolladora independiente Necrosoft Games en un blog titulado “The Death of Unity”.

Los desarrolladores también han señalado que Unity está implementando esta nueva estructura de tarifas además de cobrar tarifas de suscripción anuales, al eliminar los niveles más económicos y redirigir a los desarrolladores hacia niveles más altos y costosos. En el anuncio de Unity también se incluyó la noticia de que Unity ya no ofrecerá el nivel de suscripción Unity Plus.

¿Qué juegos podrían resultar afectados?

Por todo esto, algunos desarrolladores están considerando retirar sus juegos de las tiendas en línea cuando entre en vigencia la nueva tarifa a principios del próximo año, lo que significa que algunos títulos construidos en Unity podrían quedar temporal o permanentemente no disponibles.

De acuerdo con el medio especializado IGN , además de los videojuegos de desarrolladores independientes, algunos que podrían verse afectados son estos:

Among Us

Cult of the Lamb

Devolver Digital Titles

Citizen Sleeper 1 y 2

Human Fall Flat 1 y 2

Another Crab’s treasure

This is Hauntii, my game about ghosts. And yes, it's made in Unity. I'm upset about their sh*t decisions because it's a great engine and I've spent 10+ years developing this skillset.Anyway please wishlist it. but never install🤣 https://t.co/CQskScp5ul pic.twitter.com/X2ja7iGIJS — Leo⚡🦁 - making Hauntii (@realZigzagLeo) September 13, 2023

