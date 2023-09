Xbox lanza su tarjeta de crédito y estos son sus beneficios

Xbox quiere hacer de su ecosistema un universo tan vasto como el de Starfield y es por ello que lanzó una nueva tarjeta de crédito MasterCard, con la cual los usuarios podrán ganar puntos en sus comprar y obtener beneficios en las plataformas de la empresa de videojuegos.

La nueva tarjeta de crédito de Xbox fue desarrollada en colaboración con el banco Barclays y si bien únicamente estará disponible en los Estados Unidos en su etapa inicial, cuenta con una serie de beneficios que pueden ser atractivos para los gamers, especialmente.

Beneficios de la Xbox MasterCard

La primer ventaja de esta tarjeta es no cobrará anualidad por usarla, así que si eres una persona que no suele hacer demasiadas compras, no tendrás que preocuparte de no aprovecharla al máximo, ya que no deberás hacer ningún gasto extra.