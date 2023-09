Sam Rivera, el mexicano que pasó de un restaurante a liderar EA FC24

Para desarrollar uno de los videojuegos más importantes del mundo se necesita un espíritu aventurero y un temple capaz de afrontar el fracaso. Así lo demuestra Samuel Rivera, quien con 22 años se mudó de Cuernavaca a Canadá en busca de un mejor futuro sin saber que se convertiría en el líder de desarrollo de EA FC24, uno de los títulos mejor valuados de la industria del gaming.

Cuando llegó a Vancouver, Rivera no tenía idea de que el entonces llamado FIFA se desarrollaba en esa ciudad y, por lo tanto, no fue su primera apuesta como trabajo, pues apenas se podía comunicar. Aunque había estudiado ingeniería, durante un tiempo trabajó en un restaurante de comida mexicana, algo que le permitió sobrevivir, pero él sabía que esa no era su vocación y cuando estaba a punto de regresar a su país, la oportunidad llegó.

Se trataba de un anuncio del estudio de videojuegos Electronic Arts, el cual buscaba a una persona con “conocimientos frescos del fútbol mexicano, que le gusten los videojuegos y que sepa un poco de computación”. Era algo prácticamente hecho para él, un aficionado de las Águilas del América.