Peso Pluma será la imagen del nuevo Call of Duty. Modern Warfare III

De acuerdo con los ejecutivos, buscan que CoD sea más que un juego, es decir, un ecosistema. Esto lo demuestran con el contenido cotidiano en Call of Duty Mobile y Warzone, que son parte de su estrategia "Always On". Asimismo, señalan que el propósito de la compañía es mantener a la comunidad unida y comprometida, a partir del contenido en diferentes plataformas y conexiones con artistas y músicos que acerquen a su base de seguidores al juego.

Peso Pluma llega a Call of Duty

Si bien la colaboración con Peso Pluma es parte de su estrategia de marketing, pues establece un vínculo con uno de los artistas más escuchados del 2023, también es un logro de la región latinoamericana en su posicionamiento global.

El año pasado, la colaboración con la Banda MS fue una estrategia orgánica, pues una parte de la historia de Modern Warfare II se desarrolló dentro de México. Además, tuvo un impacto positivo en el mercado local, ya que el video musical superó las 42 millones de reproducciones.

Asimismo, esta medida no sólo mostró el reconocimiento de la importancia del mercado mexicano, sino también la forma en que la franquicia busca abrazar la cultura popular; sin embargo, en esta secuela Peso Pluma lo hace desde una posición de popularidad en todas las regiones del mundo y lo consolida como una figura global.

De la mano del cantante de “Ella baila sola” Call of Duty quiere repetir el éxito del año pasado, un juego que de acuerdo con cifras compartidas por la compañía, en sus primeros tres días vendió más de 800 millones de dólares y superó las ventas combinadas de gigantes del cine como 'Top Gun: Maverick' y 'Doctor Strange en el Multiverso de la Locura'.

La asociación de CoD con Peso Pluma no sólo impacta desde el punto de vista comercial, también un testimonio de cómo la industria de los videojuegos se inserta cada día más en la cultura pop. Además, es un recordatorio del poder económico de Call of Duty y las múltiples razones de Microsoft para adquirir Activision Blizzard y el por qué de las trabas de los competidores y organizamos ante está compra.

La estrategia de lanzamiento se completa para acortar la espera del lanzamiento de Call of Duty: Modern Warfare III el próximo 8 de noviembre del 2023 y conocer si la expectativa se ve acompañada de un juego igual de impactante como su campaña de marketing.