Something went wrong. If this issue persists, please contact us through our help center at help.openai.com. Es el mensaje que reciben miles de usuarios de ChatGPT.

OpenAI, la reconocida empresa de inteligencia artificial, ha confirmado que su popular herramienta ha sufrido interrupciones significativas debido a un ataque de denegación de servicio distribuido (DDoS). El incidente ha causado problemas para los usuarios y desarrolladores que dependen de la plataforma.