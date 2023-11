Microsoft bloqueó el acceso a ChatGPT temporalmente por cuestiones de seguridad

No obstante, los temas de ciberseguridad son tan importantes para la empresa que no pueden dejar pasar ninguna brecha, pues detalló que se trata de un servicio externo del cual no son responsables.

“Eso significa que debe tener cuidado al usarlo debido a los riesgos de privacidad y seguridad. Esto también se aplica a cualquier otro servicio de IA, como Midjourney o Replika”, comentó Microsoft.

Desde la madrugada del jueves, los servicios de ChatGPT y otras plataformas de IA se vieron interrumpidas por un ataque de denegación de servicio distribuido (DDoS), el cual fue confirmado por la compañía.

Sam Altman, CEO de OpenAI, inicialmente atribuyó las interrupciones a un aumento en el interés de los usuarios por las nuevas características de la plataforma. Pero poco después la página de incidentes de la empresa se actualizó para indicar que las interrupciones eran el resultado de un patrón de tráfico anormal.

Un grupo de hackers conocido como Anonymous Sudan reclamó la responsabilidad del ataque bajo el argumento de que fue una respuesta a un supuesto sesgo de ChatGPT hacia Israel y en contra de Palestina. Sin embargo, OpenAI no proporcionó más detalles sobre el incidente.

Si bien el bloqueo a la plataforma podría estar relacionado al ciberataque, Microsoft detalló eu fue un error derivado de una prueba de sistemas para grandes modelos de lenguaje y fue por ello que se detuvo el acceso para todos los empleados de la empresa.

“Hemos restaurado el servicio poco después de identificar nuestro error. Como hemos dicho anteriormente, alentamos a los empleados y clientes a utilizar servicios como Bing Chat Enterprise y ChatGPT Enterprise que vienen con mayores niveles de protección de privacidad y seguridad”, aseguró.

La cuestión de la privacidad de datos siempre ha sido un elemento cuestionable en las funciones de ChatGPT. En enero, cuando el auge de la IA generativa aún era incipiente, un ingeniero de alto rango de Microsoft escribió a los empleados que podía usar ChatGPT, pero los instó a no introducir información confidencial.

Y es que si bien se trata de una aplicación en la que la ciberseguridad sea un punto primordial, también se debe recordar que es una plataforma que toma la información disponible en la web para su entrenamiento y como tal existe el riesgo de una filtración de esos datos.