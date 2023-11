Reseña: Realme 11, ¿opción para el Buen Fin?

A grandes rasgos este teléfono cumple con dos rasgos importantes para el mercado: un diseño estético y un precio competitivo, pues es posible encontrarlo desde los 8,999 y tener algunas amenidades que pueden llamar la atención de los usuarios como una cámara de 108 MP.

¿Qué motiva una compra en smartphones?

Cuando me preguntan qué celular comprar, lo primero que suelo hacer es preguntarles los usos, presupuesto y cosas que más odian de sus actuales teléfonos, para que a partir de esta encuesta se pueda ir definiendo el perfil de usuario que se tiene.

Algunos de los puntos que buscan son la cámara, la batería, la resistencia a caídas y el precio de los teléfonos. En algunos casos ya tienen opciones de gama alta que quieren comparar, por ello es que entrar en el gusto de los usuarios en una gama menor, como la media, puede ser complicado para los fabricantes.

En el caso del equipo de realme lo que más puede llamar es el diseño de las cámaras traseras, pues se inclina por una opción circular y un acabado más sobrio de lo que tienen otros teléfonos en la actualidad. También se trata de un teléfono ligera que permite llevarse en cualquier bolsa y que puede ser una buena opción de regalo para los oficinistas que usan su teléfono para ver memes y comunicarse.

También me pareció un buen equipo en términos de rendimiento de batería, pues con una demanda constante de pantalla always on el teléfono pudo tener pila hasta por poco más de 24 horas.

En cuanto al diseño, fue un equipo que de inmediato llamó la atención de dos de mis personas cercanas, mi mamá y mi hermana, quienes preguntaron sobre la marca, pues no sabían de dónde provenía. Esto me hizo pensar que el diseño les llamó la atención más a ellas que a mi sobrino adolescente, un logro que puede tener la marca.

¿Cuál es el limitante de compra?

Uno de los grandes problemas que tienen algunas de las marcas de origen chino en el país es que llegaron varias opciones en poco tiempo. Algunos tienen la referencia de Huawei, otros de Xiaomi, y otros más en la actualidad de Oppo, sin embargo marcas como OnePlus terminaron saliendo del mercado mexicano sin que los usuarios lo percibieran y ese es uno de los retos que podrán encontrar con realme.

Aunque el equipo cumple con buenas especificaciones en términos de calidad-precio, el poco conocimiento que tienen los usuarios de la marca podría hacerlos elegir otras marcas, sólo por el nombre.