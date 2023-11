El programa “User Choice Billing de Google”, lanzado en 2022, suele describirse como una reducción de alrededor del 4% en la comisión de Play Store si los desarrolladores utilizan su propio sistema de pago, lo que reduce la tarifa de servicio de suscripción del 15% de Google a algo más del 11%.

Esto a menudo termina ahorrando poco o nada de dinero a los desarrolladores, ya que deben asumir ellos mismos el costo del procesamiento de pagos. Y en los tribunales, Google se ha centrado en beneficios como una mayor flexibilidad en lugar del ahorro de costes.

Sin embargo, Harrison afirmó que la popularidad "sin precedentes" de Spotify fue lo suficientemente grande como para justificar un acuerdo "a medida". "Si no tenemos Spotify funcionando correctamente en todos los servicios de Play, la gente no comprará teléfonos Android", testificó Harrison. Como parte del acuerdo, ambas partes también acordaron comprometer 50 millones de dólares cada una para un "fondo de éxito".

Google reconoció el testimonio de Harrison en una declaración a The Verge. "Un pequeño número de desarrolladores que invierten más directamente en Android y Play pueden tener diferentes tarifas de servicio como parte de una asociación más amplia que incluye inversiones financieras sustanciales e integraciones de productos en diferentes factores de forma", afirmó el portavoz Dan Jackson. "Estas asociaciones de inversión clave nos permiten atraer más usuarios a Android y Play al mejorar continuamente la experiencia para todos los usuarios y crear nuevas oportunidades para todos los desarrolladores".

Google no quiso nombrar a otros desarrolladores que han logrado que la empresa acepte tarifas más generosas. Durante el juicio, se supo que Google ofreció a Netflix una tarifa especial con descuento de solo el 10%, pero Netflix se negó. Netflix ya no ofrece una opción de compra dentro de la aplicación en Android y, como resultado, ya no paga nada a Google para distribuir su aplicación.

Spotify se ha quejado con frecuencia de las tarifas de compra dentro de la aplicación en el pasado. A mediados de 2023, abandonó por completo el soporte para el sistema de facturación de la App Store de Apple para evitar pagar una comisión de hasta el 30%, y fue uno de los primeros miembros de alto perfil de la Coalition for App Fairness, un grupo que incluía a Epic y que apoyaba la demanda antimonopolio de Fortnite contra Apple y Google. Pero mientras Epic ha continuado su batalla legal contra ambas partes, Spotify aparentemente ha encontrado una salida más fácil, y mucho más barata, de la lucha con Google.

¿Qué es el “User Choice Billing” de Google?

El programa User Choice Billing de Google permite a los desarrolladores de aplicaciones ofrecer a sus usuarios la opción de pagar por compras dentro de la aplicación a través de un sistema de pago alternativo al de Google Play. Esto significa que los desarrolladores pueden utilizar su propio sistema de pago, o el de un tercero, para procesar los pagos de sus usuarios.

El programa User Choice Billing está disponible para todos los desarrolladores de aplicaciones que cumplan con los requisitos establecidos por Google. Los requisitos incluyen:

La aplicación debe estar disponible en la tienda de aplicaciones de Google Play.

La aplicación no debe ser un juego.

La aplicación debe estar dirigida a usuarios en mercados donde Google Play Billing esté disponible.

Los desarrolladores que participan en el programa User Choice Billing pagan una comisión a Google del 11% de los ingresos generados por las compras dentro de la aplicación. Esta comisión es inferior a la comisión del 15% que Google cobra a los desarrolladores que utilizan su propio sistema de facturación.

El programa User Choice Billing se lanzó en 2022 como respuesta a las críticas de los desarrolladores de aplicaciones sobre las altas comisiones que cobra Google por las compras dentro de la aplicación.