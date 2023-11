Amazon creó su propio chatbot llamado Q y es muy diferente a ChatGPT

Amazon se sube al barco de la IA

Una de las principales preocupaciones en torno a los modelos de IA es la seguridad y la privacidad, especialmente cuando se trata de información sensible de las empresas o profesiones. Un abogado, un periodista o simplemente una empresa que maneja información sensible no puede - o no debe- preguntar a los modelos de lenguaje, pues no saben en qué base de datos puede terminar esa información y si puede ser replicada posteriormente.

"Muchas compañías me dijeron que habían prohibido asistentes de inteligencia artificial en su empresa por estas preocupaciones", dijo Adam Selipsky, el CEO de Amazon Web Services (AWS).

Por ello, el enfoque de Amazon es que sean las propias empresas quienes decidan qué fuentes deben utilizarse para responder a las consultas de sus usuarios.

Amazon Q funciona a través de una plataforma llamada Bedrock y su particularidad es que conecta varios sistemas de Inteligencia Artificial, incluyendo uno propio desarrollado por Amazon llamado Titan.

Las respuestas pueden basarse únicamente en los datos que proporcione la misma empresa o con los conocimientos de Claude, de Anthropic; Llama 2, de Meta; Comando, un modelo entrenado con bases de datos compradas; y Jurassic, de AI21 Lab’s.

Además, implementaron herramientas como "Guardrails", que evalúa las entradas de los usuarios y, con un lenguaje natural, se puede solicitar que evite ciertos tipos de respuestas. Esto es especialmente útil para solicitar que no guarde información personal o que no utilice lenguaje ofensivo.

Pero el programa de IA generativa no estaría completo si solo se limitara a texto, por lo que AWS también competirá por las imágenes. Amazon Titan Image Generator ofrece la posibilidad de crear imágenes a manera muy similar como ocurre con Dall-e o Canva.

Rafael Mattje, líder de soluciones de arquitectura de Amazon, explicó que a diferencia de otros modelos de lenguaje, las imágenes no se crean con información recopilada de internet, sino con modelos específicamente diseñados para este propósito, con talento contratado para este entrenamiento.

Amazon Q se encuentra en fase de prueba actualmente y estará disponible próximamente. Sin embargo, tendrá un costo de 20 dólares mensuales por usuario con posibilidad de adquirir más cosas dentro de la plataforma.