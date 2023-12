Disney inicia integración de Hulu a su servicio de streaming

La oferta combinada, conocida como "Hulu en Disney+", estará disponible en una primera versión "beta" para los abonados nacionales al paquete Disney de servicios de streaming. El lanzamiento oficial del servicio integrado está previsto para marzo.

El CEO de Disney, Bob Iger, dijo a los inversores el mes pasado que la compañía comenzaría a ofrecer una "experiencia unificada de una sola aplicación" que haría que los programas de Hulu, incluyendo "Only Murders in the Building", "Abbott Elementary" de ABC, y destacados de animación para adultos como "Family Guy", estuvieran disponibles para ciertos suscriptores de Disney+.

"Esperamos que Hulu en Disney+ se traduzca en un mayor compromiso, mayores oportunidades publicitarias, una menor rotación y una reducción de los costos de adquisición de clientes, lo que aumentará nuestros márgenes generales", dijo Iger a los inversores en noviembre, durante la conferencia sobre los resultados del cuarto trimestre fiscal de la compañía.

Los inversores presionan a Iger para que rentabilice el negocio de streaming de Disney. En el trimestre que finalizó el 30 de septiembre, Disney redujo las pérdidas operativas a 420 millones de dólares, lo que representa una mejora espectacular respecto al año anterior, cuando las pérdidas operativas superaron los 1,400 millones de dólares.

La empresa afirmó que está en vías de alcanzar la rentabilidad a finales del ejercicio fiscal 2024.

Disney inició el proceso de adquisición de la participación restante en Hulu a la matriz de NBCUniversal, Comcast, por al menos 8,600 millones de dólares, lo que despejó el camino para la integración.

Hulu ocupará su propio "mosaico" en Disney+, junto a otras marcas de entretenimiento de la compañía, como Marvel, Star Wars y Pixar, y se incluirá en el carrusel promocional de la parte superior de la aplicación.