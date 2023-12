Así puedes saber cuántas horas jugaste en 2023 en tu PlayStation

¿Sabes cuántas horas juegas al año o cuáles son tus títulos favoritos? Como cada año, PlayStation presentó su PlayStastion Wrap Up 2023 en el que puedes consultar todas las estadísticas de juegos, horas, trofeos y hasta recibir recompensas.

Cada año PlayStation se posiciona más entre los gamers mexicanos, pues al cierre de 2022, se ubicó como la segunda consola más vendida en el país con una cuota de mercado de 22.5%, de acuerdo con datos de The Competitive Intelligence Unit (CIU).

La consultora estableció que el crecimiento en la elección de estas consolas se impulsó por la mayor oferta de PS5, el éxito en franquicias exclusivas como Spider-Man, Uncharted y Last of Us, así como una mayor resistencia a los efectos económicos recesivos derivados de la pandemia.

Si quieres saber tus estadísticas, te explicamos cómo: