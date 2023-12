“La Reina del Sur” superó a “Vikings”: lo más visto en Netflix en 2023

“Al principio compartir nuestros datos no era nuestra prioridad porque estábamos construyendo un nuevo negocio y necesitábamos aprender. No podíamos crear un plan de ruta para nuestros futuros competidores” dijo en la conferencia, Sarandos.

“La consecuencia no prevista de no brindar información más transparente sobre nuestra participación fue que creó con el tiempo un ambiente de desconfianza con los productores, creadores y la prensa respecto a lo que está sucediendo en Netflix”, sentenció el CEO de la plataforma.

En realidad, el reporte solo es un Excel con 18,220 títulos y tres hileras con la información. No está dividido por regiones y mucho menos países, ni por géneros ni casas productoras. Pero esto es lo que descubrimos:

Netflix en 2023

La compañía midió el “engagement” (participación), es decir, cuando la gente haya dado clic en el título y se hayan quedado. Pero mencionaron que para medirlo mejor, lo midieron a través de “horas vistas”.

El título más consumido en 2023 fue la primera temporada de la serie “El agente nocturno” (The Night Agent), con 812,100,000 horas consumidas, seguido por la temporada 2 de “Ginny & Georgia” con 665,100,000 horas. Ambas estuvieron disponibles a nivel global.

En la conferencia de prensa mencionaron que las historias que no están en inglés representaron el 30%, siendo “Physical”, de Korea; “The Snow Girl”, de España; “Fauda”, de Israel; “The Empress”, de Alemania; y “The Law according to Lydia Prophet”, de Italia las series más consumidas a nivel mundial.

Y el cine coreano continúa su tendencia de posicionamiento, pues la primera temporada de “The Glory” fue la tercera más consumida de toda la plataforma.

En español, “La Reina del Sur” fue la serie más consumida, pero aunque se consumieron 429,600,000 horas, lo que sorprendió es que no está disponible a nivel global. Sin embargo, de acuerdo con Netflix, esto se puede deber a que es una serie muy larga, con temporadas de más de 60 episodios.

Sin embargo, “La Reina del Sur” se posicionó por encima de títulos como “Vikings”, “Pablo Escobar: el patrón del mal”, “Emily in Paris” y hasta “Breaking Bad”.

Los títulos menos consumidos fueron coreanos y árabes, pero no estuvieron disponibles a nivel global. El título menos consumido a nivel global fue la película “Zion”.

Al preguntar en la rueda de prensa si estos datos cambiarían de alguna manera la dinámica de Netflix, Sarandos contestó: “siempre hemos tenido estos datos, solamente la compartimos con ustedes. Así es como programamos Netflix alrededor del mundo”.