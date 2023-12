Guía para comprar la mejor bocina para tu casa

Asimismo, debes tener en consideración la conectividad que puede tener con tus diferentes dispositivos, es decir, si se puede conectar vía cable o bluetooth a tu pantalla, teléfono celular o incluso a un tocadiscos si cuentas con uno en tu hogar.

Fire TV Barsound

Un diseño sencillo y práctico, pero no por ello es mala. Al contrario, se trata de una ventaja porque se puede instalar fácilmente a través de un cable HDMI 2.1 o bien a través de conectividad bluetooth para sincronizarla a prácticamente cualquier dispositivo.

Por el precio, su calidad de sonido es bastante buena porque amplifica la experiencia ya sea de videojuegos o películas, ya que cuenta con Dolby audio y los bajos suenan bastante bien, aunque no se trata de un teatro en casa, sino de un altavoz muy bueno para entrar a la industria.

No es un asistente inteligente, por lo que no vas a tener la incorporación de Alexa, pero se complementa si se cuenta con una televisión con este elemento y tiene un extra de que cuesta 2,200 pesos.

Sonos Era 300

Su principal diferenciador es que la tecnología de audio espacial, es decir, que el audio se transmite en un lugar de manera inmersiva, lo que provoca que sientas que estás enfrente de un escenario.

Es recomendable para aquellos usuarios que buscan recrear la experiencia Dolby Atmos cinematográfica en casa. Por ejemplo, si compras dos Era 300 y las pones a los lados, adicional a una barra de sonido, puedes disfrutar de una experiencia cinematográfica en Dolby Atmos sin tener que hacer perforaciones y adquirir siete bocinas.

La única desventaja, que no tiene que ver con la bocina en sí, es que por ahora sólo se puede escuchar música en Dolby Atmos en tres plataformas: Apple Music, Amazon Prime Music y Tidal. Por ello, si no eres usuario de estas plataformas, reconsidera la compra, pues Spotify y YouTube Music no reproducen música en audio espacial. Su precio es de 9,999 pesos.

Audio Pro A28

Si bien Sonos tiene una importante variedad de bocinas de buena calidad, otra marca que destaca en el mercado es Audio Pro, que este año lanzó el modelo A28, es decir, un par de bocinas que se pueden usar como un sistema de sonido estéreo para música o entretenimiento en el hogar.

La calidad del audio de cada altavoz es bastante buena, debido a que cada uno cuenta con un twitter, así como un woofer de 4.5 pulgadas y dos amplificadores digitales, algo que permite un buen rendimiento, ya sea vía inalámbrica o cableada con los diferentes tipos de entrada que tiene, que van desde HDMI, RCA o 3.5 mm.

También es compatible con varios formatos de audio, incluido el Apple Lossless, que es un tipo de audio sin pérdidas de calidad y cercano a la grabación de un estudio; sin embargo, no cuenta con la capacidad de reproducir audio en Dolby Atmos por sí mismo, aunque sí permite conectar diversos dispositivos en un sistema multisala. Su precio es de 9,099 pesos.