Estos son los mejores videojuegos de 2023

Marzo

El primer trimestre terminó con una serie de lanzamientos importantes, como Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon, que cuenta el nacimiento de la bruja de Umbra, mientras Capcom lanzó el remake de Resident Evil 4, que llegó a estar nominado a mejor juego del año.

Por otra parte, el estudio mexicano, Halberd Studios, lanzó su esperado título 9 Years of Shadow, el cual había estado en desarrollo por varios años y finalmente llegó a PC, aunque meses más tarde también se lanzó en Nintendo Switch.

Abril

En este mes, Ghostwire: Tokyo y Dead Island 2 fueron dos juegos que llamaron bastante la atención, pero Electronic Arts obtuvo toda la atención con el lanzamiento de Star Wars Jedi: Survivor, un videojuego que sigue ampliando el extenso universo de Star Wars.

Mayo

En el quinto mes del año, la industria del gaming anticipaba la salida de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, la secuela de Breath of the Wild y el cual apostó por la creatividad de los usuarios para generar un gameplay prácticamente infinito.

Junio

El primer semestre dejó buenos juegos, como Stgreet Fighter 6, galardonado como el mejor de lucha. Pero también otros títulos, como Diablo IV, o Final Fantasy XVI resaltaron en las consolas de última generación. Por otra parte, julio fue un mes sencillo, con el lanzamiento de Pikmin 4, el mejor juego de estrategia, según The Game Awards.

Agosto

A pesar de esos ligeros lanzamientos de julio, agosto vio la llegada de Baldur’s Gate 3, el mejor juego del año, de acuerdo con la organización de The Game Awards, pero también vio la llegada de Immrtals of Aveum y el divertido juego de ritmo Samba de Amigo

Septiembre

En septiembre, Xbox lanzó su exclusivo más importante, Starfield, aunque también se presentaron experiencias móviles, como Monster Hunter Now. En el ámbito de las pelea, los juegos online y el deporte se estrenaron Mortal Kombat 1, Party Animals y EA Sports FC 24, respectivamente.

Octubre

El inicio del último trimestre fue uno de los más robustos en términos de lanzamientos, pues los usuarios recibieron Assassin’s Creed Mirage y Forza Motorsport, dos títulos atractivos y ampliamente esperados por su base de fans.

Además, fue el regreso de grandes íconos de la industria, pues llegaron a las tiendas juegos como Sonic Superstars, Marvel’s Spider-Man 2, Super Mario Bros. Wonder, además de una historia profunda y bien contada con Alan Wake 2.

Noviembre

Casi al final del año también llegaron importantes títulos, como Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, Call of Duty: Modern Warfare 3, en cuya estrategia promocional participó Peso Pluma; además de dos juegos de estrategia bastante atractivos: Persona 5 Tactical y Super Mario RPG.

Y en el cierre , cuando ya todos se preparan para recibir 2024 también se lanzó Avatar: Frontiers of Pandora.