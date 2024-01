Un ‘gemelo digital’ o un ‘doctor en casa’ serán tendencias de salud en 2024

Ante este panorama, las tendencias principales que se esperaban ver en este pabellón eran innovaciones con IA, soluciones multi-problemas, equipos de salud en casa y cuidados en el hogar. Estos son algunos que más llamaron nuestra atención.

Innovaciones en salud digital 2024

1. Dassault Systems: tu gemelo digital para cuidarte

Los ‘gemelos virtuales’ son una nueva manera de representar el mundo. Comienzan con un modelo 3D que representa la forma, dimensiones y propiedades de un producto o sistema físico y en ese modelo se ejecutan simulaciones para explorar cómo se comportará cuando es sometido a diversos eventos. Con esta tecnología, esta empresa ofrece una plataforma llamada 3DEXPERIENCE que puede ayudar a crear un gemelo virtual del cuerpo humano que se puede utilizar para usos médicos, por ejemplo, simular una operación para saber qué resultados tendrá antes de hacerlo en el cuerpo físico o analizar el comportamiento de tu corazón.

(Cortesía: Dassault Systems )

2. Lentes auditivos de EssilorLuxxotica: para ver y escuchar mejor

Para 2030 se espera que 630 millones de personas tengan pérdida auditiva. Sin embargo, no siempre se quieren utilizar aparatos auditivos, ya sea por estigma, incomodidad o falta de accesibilidad. EssilorLuxxotica presentó un prototipo de lentes que, en colaboración con Nuance Hearing, cuentan con tecnología para que las personas que tienen una pérdida auditiva leve puedan escuchar mejor, a la par que también pueden ver (y verse) mejor.

(Foto: Ginger Jabbour)

3. SOSQR Global: el traductor médico

Los medicamentos no se llaman igual en todas partes del mundo, y las fórmulas pueden variar de país en país. Sin embargo, la terminología médica no es algo que se pueda googlear; al menos, no de manera tan precisa. Esta es una aplicación en la que hay más de 2 millones de traducciones, en 20 idiomas distintos, que te ayuda a encontrar los equivalentes médicos en otro país. Por ejemplo, si eres una persona estadounidense asmática y se termina tu inhalador en Shanghai, puedes entrar a la farmacia y te mostrará la traducción correcta y su equivalente en el país. Se espera que se expanda a 30 idiomas más a final del año.

Foto: Ginger Jabbour

4. BeamO: el ‘doctor’ en casa

Este es un dispositivo que te permite tener chequeos diarios en casa. En cuestión de minutos te da datos como tu temperatura corporal, presión arterial, los latidos de tu corazón y hasta monitorear tus pulmones. El dispositivo también permite compartir la información con tu doctor de manera remota y en tiempo real. Su rango de costo va desde los 249 hasta los 299 dólares.

(Foto: Ginger Jabbour )

5. Evie Ring: el poder de la señora de los anillos

Este es un dispositivo especialmente diseñado para mujeres. Es un anillo que con sensores analiza y mide datos sobre ti, desde tu menstruación hasta la calidad de sueño o si la actividad física que estás haciendo es suficiente. Es mucho más práctico y menos invasivo que un reloj y además, su batería puede durar hasta 4 días. El anillo también cuenta con una app disponible en iOS que te permite ver todos tus datos y te da recomendaciones, y por el momento solo está disponible en Estados Unidos.

(Cortesía: Evie )

6. No te divorcies. Almohada anti-ronquidos

​​Si estás a punto de la separación por los ronquidos de tu pareja, esta es la solución. DeRucci es una empresa de salud del sueño con la misión de "Permitir que las personas duerman mejor". Cuando reconoce que alguien está roncando, la Almohada Antironquidos de la marca interviene ajustando la altura y moviendo la posición de la cabeza del durmiente. Además de reducir los ronquidos, el objetivo es disminuir el riesgo de apnea del sueño. También cuenta con una app y un control remoto para mover manualmente la cabeza a una posición cómoda antes de que te duermas.

(Foto: Ginger Jabbour)

7. Lingo: ya no te pinches si eres diabético

Abbott desarrolló un biomarcador que puede cambiar la vida a los diabéticos. Se trata de Lingo y a través de él, los usuarios que necesitan medir constantemente su glucosa ya no se tienen que pinchar. De manera muy sencilla, sólamente se tienen que pegar el biomarcador en la parte posterior del brazo y monitoreará minuto a minuto los niveles de glucosa en la sangre. También puede mandar notificaciones a tu teléfono si detecta que están sobrepasandose. Esta es una excelente alternativa para aquellas personas que no se miden porque no quieren pincharse el dedo.

(Cortesía: Abbot )

8. GyroGlove: el guante para personas con Parkinson

Las personas que sufren de Parkinson a menudo no pueden hacer cosas simples y cotidianas, como escribir o beber agua. Este es un guante de la marca Gyrogear que aumenta la estabilidad de las manos a través de giroscopios incorporados en el guante, que se utilizan para contrarrestar los temblores de las manos. Es uno de los guantes ganadores del CES Innovation Awards 2024.