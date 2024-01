The Last of Us Part II Remastered, la mejor versión de un juego desgarrador

The Last of Us no es un fenómeno exclusivo de la industria de los videojuegos. Ahora es parte de la cultura del entretenimiento, gracias a la galardonada serie de televisión producida por HBO. Como parte de esta ola, Naughty Dog, su estudio desarrollador, y PlayStation, decidieron lanzar una versión remasterizada de la Parte Dos del juego que llenó de ira y venganza a los usuarios en 2020.

The Last of Us Part II narra la historia de Ellie y Abby, quienes encuentran sus caminos en un halo de revancha, donde la carga emocional es un factor primordial para las motivaciones de los personajes. Los acontecimientos son cinco años después de la primera historia que narró el peligroso viaje de Ellie y Joel a través de los Estados Unidos.

Ahora están establecidos en Jackson, Wyoming, una próspera comunidad de supervivientes les ha permitido la paz y la estabilidad, a pesar de la constante amenaza de los infectados y otros supervivientes. Sin embargo, un violento evento interrumpe esa paz, y es cuando Ellie se embarca en un doloroso viaje donde la premisa “ojo por ojo” es su principal guía.