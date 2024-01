Emma: la trabajadora sexual

Un hombre llamado Chen agarra la mano de su pareja mientras están sentados en el sofá de su casa. Pero ella no es una mujer de carne y hueso. A causa de su trabajo, no tiene tiempo de conseguir una novia ‘real’ y por ello, adquirió a Emma, un robot sexual con IA integrada, de acuerdo con lo reportado por la agencia EFE. Emma es un robot personalizable que integra IA receptiva, control de temperatura corporal, movimiento facial y detección táctil. Es capaz de mantener conversaciones, tanto sexuales como no sexuales y, de acuerdo con la compañía, “gemirá cuando le des placer”. El costo de este robot comienza desde los 4,999 dólares (cerca de los 86,000 pesos) y son fabricados en China.

Sin embargo, estos robots han entrado en numerosos debates éticos. Mientras académicas como Sinziana Gutiu dicen que los robots sexuales no tienen la capacidad de consentir o rechazar, por lo tanto, tienen como resultado la deshumanización del sexo y la intimidad, otros académicos como Maurizio Balistreri defienden en su libro Sex Robot que si estos robots fueran prohibidos “se estaría cometiendo una injusticia para las mujeres que en el futuro podrían padecer abusos de hombres cada vez más incapaces de tener relaciones sexuales consentidas”.

Ogmen Robotics: el cuidador de tu perro y de tus abuelos

De acuerdo con datos de GlassDoor, el sueldo promedio de un cuidador de animales en México es de 8,000 pesos. Pero si no cuentas con este presupuesto o necesitas asistencia 24/7 para los adultos mayores, hay robots que lo pueden hacer por ti. Este robot cuenta con movilidad inteligente alrededor de tu casa y puede identificar, a través de la IA y datos biométricos, si tu perro se siente triste, ansioso o hasta juguetón y se encarga de sus emociones. También puede detectar caídas de adultos mayores y mandar alertas de emergencia.

Ogmen Robotics (Ginger Jabbour)

Optimus: dobla tus playeras

Elon Musk no pierde ninguna oportunidad de negocio y recientemente publicó en su cuenta de Twitter un prototipo de Optimus, un robot humanoide que dobla ropa. Aunque no dio más detalles de qué implica este robot ni cuándo saldrá a la venta, su publicación dejó en claro que estos robots fabricados por Tesla son posibles, pues en el fondo se ven tres más.

Sin embargo, en regiones de México como Coahuila la industria maquiladora es una de las principales fuentes de empleo de la región, que de acuerdo con medios locales , pues genera una derrama económica diaria de 114 millones de dólares en remuneración a empleados.