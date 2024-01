Nintendo anuncia el fin de los servicios en línea para 3DS y Wii U

¿En qué fecha sucederá?

En un comunicado publicado en la página de atención al cliente, la empresa informa que el 8 de abril de 2024, a las 4 p.m. hora del Pacífico, el juego en línea y otras funciones que utilizan la comunicación en línea finalizarán para el software de Nintendo 3DS y Wii U. Esto incluye juego cooperativo, clasificaciones en internet y distribución de datos.

La eShop para ambas consolas cierra a las 5 p.m. hora del Pacífico el 27 de marzo; sin embargo, los usuarios tienen hasta el 11 de marzo para transferir el dinero que puedas tener en esas eShops que esté vinculado a un ID de Nintendo Network y moverlo a tu cuenta Nintendo.

¿Que dispositivos se verán afectados?

El movimiento también aplica para New Nintendo 3DS, New Nintendo 3DS XL, New Nintendo 2DS XL, Nintendo 3DS, Nintendo 3DS XL, Nintendo 2DS, Wii U Deluxe y Wii U Basic.

Algunos servicios permanecerán en línea

Aún será posible utilizar los servicios en línea para el siguiente software, pero es posible que esto también finalice en algún momento en el futuro.