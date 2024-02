En pueblos como Cruz Blanca no hay señal, pero sí Facebook

Conectividad sí, pero ¿a qué costo?

“El vicio, el vicio”, dice Santiago. “A mí me ha llevado todo un proceso muy cabrón desconectarme del Facebook. No lo he podido hacer, pero si he moderado lo que comparto”.

Santiago tiene 38 años, está casado con Laura y tiene un hijo de tres años. Pero este fin de semana solo está de visita en Cruz Blanca para una festividad del pueblo, pues estudia un doctorado en antropología en la Ciudad de México. Él y su familia viven con 6,000 pesos mensuales que les otorga el CONAHCYT. El caso de Areli es similar. Ella trabaja como empleada doméstica en la cabecera municipal, donde gana cerca de 4,000 pesos al mes.

Aún así, 12 pesos por tarjetas de internet es un gasto que ambos pagan. “Una tarjeta nos dura cerca de tres días” dice Areli. Tanto ella como Santiago compran entre 10 y 12 tarjetas al mes. Para Santiago esto es cerca del 2.4% de su salario. Para Areli, 3.6%.

“Ya cambió completamente la dinámica y la vida de las comunidades. Se modificó la vida. Los niños ya no juegan futbol, por ejemplo. Ya no van a la milpa. ¿Quién va a trabajar la tierra?”, reclama Santiago y dice que es causa del “vicio” de los teléfonos, especialmente de Facebook y de Free Fire, un videojuego de disparos con el que están enganchados los adolescentes de la comunidad.

Santiago lo dice con conocimiento de causa, pues en realidad, él fue la primera persona en traer el internet a Cruz Blanca, en 2011. Estudiaba la licenciatura en Gestión Intercultural para el desarrollo intercultural, en la Universidad Intercontinental, cuando se volvió becario del Laboratorio Multimedia.

“Trajeron una supercomputadora. Una Mac, y ahí fue cuando la tecnología de punta tocó aquí”, explica. Apretando botones y jugando con el aparato Santiago se volvió experto, y fue ahí donde decidió llevar la tecnología a Cruz Blanca.

Consiguió financiamiento y montó Dihendä P’âdi, el primer café internet de Cruz Blanca con 12 computadoras. En otomí estas palabras significan “quiero saber”, y para acceder al conocimiento de Google, contrató el internet satelital de Hughes Communications. “Es que el satelital es como una caja que nada más ponen y ya. No necesitas modificar la infraestructura”.

Durante dos años operó Dihendä P’âdi , pero no salieron las cuentas. Solo por el internet Santiago pagaba 2,000 pesos mensuales, más los gastos para mantener el negocio. La gente utilizaba las computadoras principalmente para chatear en Messenger, la aplicación de mensajería, ver YouTube y hacer las tareas escolares. “Pero solo venían un ratito y ya. Yo cerraba mi local temprano y nos íbamos a jugar fútbol”, lamenta Santiago.

Eran otros tiempos. Hughes Communications le cobraba a Santiago por los gigas consumidos y tenía que limitar las búsquedas de los clientes, especialmente los vídeos de YouTube porque consumían muchos gigabytes. Además, aún no llegaban los celulares. Santiago obtuvo la oportunidad de estudiar en la CDMX y cerró el local.

Sin embargo, el internet satelital se quedó en la comunidad y con el tiempo las compañías comenzaron a ofrecer mejores planes, como gigas ilimitados. Por ello, frente a la casa de Santiago, Abel Cabrera puso su café internet. “La gente compra tres, cuatro tarjetas al día”, dice orgulloso el dueño.