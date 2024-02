Xbox tendrá juegos multiplataforma y así será su nueva estrategia en el gaming

Una nueva etapa inicia en Xbox. Phil Spencer, CEO de Microsoft Gaming, dio a conocer que la base en su estrategia de títulos exclusivos no cambiará en el fondo y únicamente cuatro de sus juegos llegarán a las consolas rivales, es decir, Nintendo Switch y PlayStation 5. Si bien no detalló cuáles serán estos títulos, sí especificó que en la lista no se encuentran Starfield ni Indiana Jones.

¿Qué pasará con la exclusividad de los títulos de Xbox?

“No haremos cambios a nuestra estrategia de exclusivos”, explicó el ejecutivo y resaltó que tomaron la decisión en torno a cuatro títulos por razones específicas y pensando en la salud a largo plazo de Xbox.