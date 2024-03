¿Cómo restablecer tu cuenta de Instagram sin correo ni número de teléfono?

Recuperar cuenta de Instagram

Ingresa a la aplicación de manera regular y cuando te pida iniciar sesión y da clic en la opción “¿Has olvidado tu contraseña?”. También puedes ir de manera directa a la siguiente liga https://i.instagram.com/accounts/password/reset/?hl=es-la

La plataforma te pedirá que ingreses tu correo electrónico, teléfono o usuario. Puedes elegir el que sea más conveniente o el que recuerdes en ese momento.

Cuando hayas cubierto ese dato selecciona “Enviar enlace de inicio de sesión”. Es probable que debas completar un captcha indicando que no eres un robot.

El sistema te pedirá que indiques por qué medio quieres recibir en enlace para restablecer la contraseña, puede ser por correo electrónico o SMS. En cualquier caso deber ir a ese mensaje y dar clic en el enlace adjunto.

Una vez dentro te pedirá que indiques la nueva contraseña y que la verifiques. Al completar este paso hay que seleccionar la opción “Cambiar contraseña” y listo.

Luego de completar estos pasos ya puedes ingresar a Instagram con la nueva contraseña.

¿Cómo recuperar cuenta de Instagram sin correo ni número?

La alternativa en este caso es recuperar tu cuenta a través del vínculo con Facebook. Instagram señala que si no tienes acceso a la cuenta de correo electrónico con la que te has registrado y no has vinculado las cuentas de Instagram y Facebook, no podrán proporcionarte acceso a la cuenta.

Para recuperar tu curnta por esta vía sigue estos pasos:

En la pantalla de inicio de sesión, haz clic en ¿Has olvidado la contraseña?

Haz clic en Iniciar sesión con Facebook .

. Haz clic en Siguiente y sigue las instrucciones que aparecen en pantalla.

y sigue las instrucciones que aparecen en pantalla. Verifica tu cuenta de Facebook e inicia sesión.

Recibirás un enlace para ayudarte a cambiar tu contraseña de la misma forma que en el caso anterior.

¿Por qué se cayó Facebook e Instagram?

En esa ocasión la empresa señaló que la falla fue interna y que alguien de manera accidental había enviado una señal a un sistema de enrutamiento que hizo imposible conectar los servidores de la compañía.

Andy Stone, líder de comunicación en Meta, señaló que la empresa es consciente de que los usuarios están teniendo problemas para acceder a los servicios de la compañía y están trabajando en la falla.