¿Prohibir TikTok? Estados Unidos aprueba proyecto de ley para vetarlo

El proyecto de ley fue aprobado por 352 votos a favor y 65 en contra, con apoyo bipartidista, pero se enfrenta a un camino más incierto en el Senado, donde algunos están a favor de un enfoque diferente para regular las aplicaciones de propiedad extranjera que podrían plantear problemas de seguridad. El líder de la mayoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, no ha indicado cómo piensa proceder.

El destino de TikTok se ha convertido en un tema importante en Washington. Legisladores demócratas y republicanos dijeron que sus oficinas habían recibido grandes volúmenes de llamadas de usuarios adolescentes de TikTok que se oponen a la legislación, y que el volumen de quejas superaba a veces el número de llamadas que pedían un alto el fuego entre Israel y Hamás en Gaza.

La medida es también la última de una serie de movimientos en Washington para responder a las preocupaciones de seguridad nacional de Estados Unidos sobre China, desde vehículos conectados a chips avanzados de inteligencia artificial hasta grúas en los puertos estadounidenses.

La votación se produce poco más de una semana después de que se propuso el proyecto de ley tras una audiencia pública con escaso debate, y después de que la acción en el Congreso se paralizó durante más de un año. El mes pasado, la campaña de reelección del presidente Joe Biden se unió a TikTok, lo que hizo albergar esperanzas a sus responsables de que era improbable que se legislara este año.

La semana pasada, el Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes votó 50-0 a favor del proyecto de ley, previo a la votación en el pleno.

El presidente ejecutivo de TikTok, Shou Zi Chew, visitará el Capitolio el miércoles en un viaje previamente programado para hablar con los senadores, dijo una fuente informada sobre el asunto.

"Esta legislación tiene un resultado predeterminado: la prohibición total de TikTok en Estados Unidos", dijo la compañía antes de la votación. "El Gobierno está intentando despojar a 170 millones de estadounidenses de su derecho constitucional a la libre expresión", añadió.

Biden dijo la semana pasada que firmaría el proyecto de ley.

El asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, dijo el martes que el objetivo era acabar con la propiedad china, no prohibir TikTok.

"¿Queremos que TikTok, como plataforma, sea propiedad de una empresa estadounidense o de China? ¿Queremos que los datos de TikTok -datos de niños, datos de adultos- se queden aquí en Estados Unidos o se vayan a China?", dijo.

No está claro si China aprobaría cualquier venta o si los activos estadounidenses de TikTok podrían desinvertirse en seis meses. Si ByteDance no lo hiciera, las tiendas de aplicaciones operadas por Apple, Google de Alphabet y otros no podrían ofrecer legalmente TikTok o proporcionar servicios de alojamiento web a las aplicaciones controladas por ByteDance.

En 2020, el entonces presidente Donald Trump intentó prohibir TikTok y WeChat, de propiedad china, pero fue bloqueado por los tribunales. En los últimos días había planteado su preocupación por una prohibición.

Aún no está claro si WeChat, de Tencent, u otras aplicaciones de alto perfil de propiedad china podrían enfrentarse a una prohibición en virtud de la legislación.

Cualquier desinversión forzosa de TikTok en Estados Unidos se enfrentaría casi con toda seguridad a recursos legales, que la empresa tendría que presentar en un plazo de 165 días a partir de la firma de la ley por el presidente.

En noviembre, un juez estadounidense bloqueó una prohibición del estado de Montana sobre el uso de TikTok después de que la empresa interpuso una demanda.