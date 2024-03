¿Tiktok corre peligro de ser prohibido en México?

¿El gobierno puede prohibir Tiktok o alguna otra plataforma?

El gobierno de México sí tiene facultades para prohibir la operación de una empresa por violaciones a la ley y las regulaciones.

El artículo 254 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR) establece que el gobierno puede negar la concesión o autorización a empresas extranjeras que no cumplan con los requisitos establecidos en la ley.

¿La prohibición en Estados Unidos afecta a México?

No. La prohibición o venta de Tiktok en el mercado de capitales de Estados Unidos no afecta la operación de la plataforma en México.

¿Tiktok viola la ley en México?

Hasta el momento, ninguna autoridad mexicana ha señalado que Tiktok debe dejar de operar por violar la ley en el país. No obstante, en 2021, el Inai anunció el inicio de un proceso de verificación en contra de Tiktok por presuntamente violar la regulación mexicana en términos de datos personales.

Por ahora, la plataforma opera de manera normal en México. Aunque el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) emitió en 2022 recomendaciones para que los usuarios protejan sus datos personales al usar Tiktok.

Además, mientras en Estados Unidos existe la sospecha de que Tiktok es utilizado por el gobierno chino para tareas de espionaje, en México no existe tal preocupación. En 2023, el presidente Andrés Manuel López Obrador descartó prohibir la operación de la empresa: "Libertad completa, no tenemos nosotros ninguna preocupación de ese tipo y se garantiza la libre manifestación de las ideas y no prohibimos, prohibido prohibir", enfatizó.