Banxico modera recorte a su tasa de interés y la deja en 7.75%

El recorte a la tasa de interés ocurre luego de que se considerara el comportamiento del tipo de cambio, la debilidad de la economía y los posibles impactos ante cambios en políticas comerciales a nivel global.

¿Cómo ha cambiado la tasa de Banxico?

Con el movimiento, la entidad monetaria ha reducido su tasa en 350 puntos base desde principios de 2024 como parte de un ciclo de reajustes después de haberla llevado a su máximo nivel histórico del 11.25%.

"Los cambios de política económica por parte de la nueva administración estadounidense han añadido incertidumbre a las previsiones. Sus efectos podrían implicar presiones sobre la inflación en ambos lados del balance", destacó el banco central en su comunicado de este jueves.

Sobre los pronósticos de inflación, se mantiene la expectativa de que la inflación converja a la meta puntual del 3% en el tercer trimestre del 2026.

El alza de precios también se modera

En julio, la inflación se moderó a 3.51% ante el incremento en productos como el huevo, la vivienda propia, las loncherías, fondas y taquerías, así como el transporte aéreo.

"Esta baja en la inflación es engañosa y temporal ya que tiene más que ver con el anormal repunte de precios que observamos en julio del año pasado. Para agosto muy probablemente la inflación anual regresará a niveles superiores del 4%", destacó CI Banco en un reporte.

Los analistas destacaron que Banxico enfrenta el reto de evitar que la inflación no se aleje mucho de la meta, considerando la amplia brecha actual, así como los riesgos al alza que continúan caracterizando el panorama inflacionario del país.