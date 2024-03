Neuralink muestra al primer paciente de un chip cerebral jugando ajedrez virtual

La compañía de investigación neuronal de Musk instaló un implante cerebral en un humano por primera vez en enero en una prueba que el multimillonario jefe de Tesla y X promocionó como un éxito.

Arbaugh dijo que fue dado de alta del hospital un día después de que el dispositivo fuera implantado y que no tenía ningún deterioro cognitivo como resultado. "Queda mucho trabajo por hacer, pero ya me ha cambiado la vida", afirmó. "No quiero que la gente piense que este es el final del viaje".

¿Cómo se instaló el chip cerebral de Neuralink?

Para realizar el proceso, Neuralink utilizó un robot con el cual se insertó quirúrgicamente 64 hilos flexibles, los cuales son más delgados que un cabello humano, en la parte del cerebro encargada de controlar la “intención de movimiento”, según los detalles de la empresa.

Estos hilos son fundamentales para que el implante experimental -bautizado por Musk como Telepathy- registre y transmita señales cerebrales a una aplicación que codifica la forma en que una persona se mueve.