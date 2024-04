Los 'carefluencers' que ayudan a seres queridos mayores y lo publican

El vídeo alcanzó más de 621,000 reproducciones y supera los 2,800 comentarios.

"Decidí documentarnos porque sentí que era importante", dijo el tiktoker, cuyo nombre es Chris Punsalan, al NY Times. "No solo es para que yo pueda mirar hacia atrás, sino que también me di cuenta lentamente de que era muy útil para las personas que han pasado por una situación algo similar".

Además, confesó que desde la muerte de su abuela, en enero, se dio cuenta de que sus cuentas de redes sociales han hecho más que proporcionar información y consuelo para otros cuidadores familiares. "Durante su funeral, mi primo dijo algo que realmente me impactó: Cada vez que extraño a mi abuela, tengo una biblioteca de videos para recordarla'".

No todo en las redes sociales es ‘forever young’

Cada vez hay más adultos mayores en el mundo. En el caso de México, para finales de 2024 la población de 60 años y más representará aproximadamente el 12 % de la población total del país, con una tasa de crecimiento anual cerca del 4% durante este sexenio, de acuerdo con el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores. Sin embargo, en redes sociales se representa poco a esta población.

“Hace falta que hablemos de los problemas de los viejitos” mencionó el Abuelo Domingo, un tiktoker de 94 años en una entrevista a Expansión.

De acuerdo con el estudio realizado por la universidad de Oxford “Not too old for TikTok: How older adults are reframing aging” , los adultos mayores que usan Tik Tok publican principalmente sobre tres temáticas: el desafío a los estereotipos de la edad; reflejar las vulnerabilidades relacionadas con la edad; y muestran la discriminación por edad.

Según Falzarano, los beneficios de que los cuidadores compartan sus experiencias es que “realmente está contribuyendo a una mayor conciencia y visibilidad de las enfermedades crónicas en el cuidado de personas".

El mismo estudio de Oxford menciona que incentivar a los adultos mayores a crear su propio contenido no solo es una manera de incluirlos tecnológicamente, ampliando su conocimiento, reconocimiento y habilidades; sino que también permite que más personas conozcan la realidad de las personas de la tercera edad y así se puedan generar mayores vínculos de empatía.

Lo que Yosmiar Reyes no sabía cuando dejó el bar para ir a cuidar a su abuela es que sus responsabilidades diarias terminaron convirtiéndose en una etiqueta para visibilizar a los adultos mayores y sus problemas cotidianos en redes sociales.