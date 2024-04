Para incluir financieramente a los usuarios, se requiere pensar en redes 2G y 3G

“Existen los usuarios que viven cerca de ciudades y no tienen problema para conectarse o tener acceso a tecnologías móviles, pero también están las que viven en espacios más remotos y que no solo no tienen tanto acceso a internet, sino tampoco a personal capacitado que los guíe y evangelice en el uso de apps”, precisó Arias.

El reporte nacional de cobertura móvil 2024, del Instituto Federal de Telecomunicaciones, (IFT) señala que 2,043 municipios de los 2,457 que hay en el país tienen cobertura garantizada de servicios de telefonía móvil 3G y 4G, lo que representa 83.2% del total. Esto significa que 414 municipios (16.8%) no tienen cobertura de estas tecnologías móviles.

La cobertura garantizada se refiere al servicio móvil donde se otorga el cumplimiento de los índices emitidos en los lineamientos de calidad móvil, mientras que la calidad diferenciada, que también se incluye en el reporte del instituto, es la cobertura total del servicio.

Cuando estás abriendo una aplicación bancaria, si no hay una respuesta rápida en la operación muchas veces lo que hace el sistema es bloquear el acceso o el servicio que se está dando lo que genera una mala experiencia de usuario, de acuerdo con el ejecutivo de Red Hat.

“Es muy importante para todos, que esas personas tengan acceso a los servicios por temas de inclusión, pero también para la economía pues se reduce el manejo de efectivo y también la economía informal”, indicó Arias.

El Índice Citibanamex de Inclusión Financiera, dado a conocer este martes, señala que el año pasado, el número de municipios con muy alta inclusión financiera creció a 126 desde los 88 que había en 2021, colocándose como la mayor cifra desde 2017".

Entre las variables que miden el grado de inclusión financiera, los contratos a través de la banca móvil destacan por ser los de mayor crecimiento y por trascender las expectativas con los que fueron creados.

Dicha variable creció más de 400% entre 2017 y 2022, consolidándose como vía de acceso y catalizador importante en el crecimiento de la inclusión financiera.