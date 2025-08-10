Nvidia y AMD darán a EU el 15% de sus ingresos por ventas de chips en China: FT

Los fabricantes de chips aceptaron el acuerdo como condición para obtener las licencias de exportación para el mercado chino que se concedieron la semana pasada, informó el FT.

Nvidia sigue las reglas que el gobierno estadounidense establece para su participación en los mercados globales, dijo un portavoz de la empresa a Reuters en una declaración enviada por correo electrónico.

"Aunque no hemos enviado H20 a China desde hace meses, esperamos que las normas de control de las exportaciones permitan a Estados Unidos competir en China y en todo el mundo", señaló.

AMD no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

El Departamento de Comercio comenzó a emitir licencias a Nvidia para exportar sus chips H20 a China la semana pasada, eliminando un obstáculo importante para el acceso del líder de la inteligencia artificial a un mercado clave.

Estados Unidos revocó en julio una prohibición de abril sobre la venta del chip H20 a China. La empresa había adaptado el microprocesador especialmente al mercado chino para cumplir los controles a la exportación de chips de IA de la era Biden.

