La empresa detrás de GTA VI, Take Two, despide al 5% de sus empleados

Esto quiere decir que además de despedir a miembros de la plantilla laboral, también reducirán las contrataciones , así como implementar un “programa de reducción de costos”, con el objetivo de ahorrar más de 165 millones de dólares a la empresa, aunque los despidos estarán completos hacia el 31 de diciembre de este año.

Take Two no especificó cuáles serán los equipos o estudios afectados por estas medidas, así como los proyectos en desarrollo que se detendrán, sin embargo, se espera que grandes títulos, como GTA VI no tengan ningún efecto adverso.

Por otra parte, este movimiento por parte de la empresa llega en un momento inesperado, pues a finales de marzo pasado se dio a conocer que había adquirido al estudio Gearbox, creadores de Borderlands, en una transacción por valor de 460 millones de dólares.

¿Por qué hay tantos despidos en la industria de los videojuegos?

No obstante, este anuncio por parte de Take Two demuestran que la industria de los videojuegos no se encuentra en su mejor momento, a pesar de la calidad de los lanzamientos actuales.