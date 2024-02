Los despidos orillan a la industria del gaming al Game Over

El 2023 fue uno de los mejores años para la industria de los videojuegos pero solo desde el punto de vista de los usuarios, debido a la cantidad y calidad de los lanzamientos en este periodo; sin embargo, los trabajadores de este sector padecieron los despidos de las tecnológicas y en lo que va del 2024 la situación ha empeorado.

Durante el año pasado se publicaron videojuegos como Hogwarts Legacy, Alan Wake 2, Starfield, Marvel´s Spider-Man 2 o The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Pero a pesar del buen recibimiento de estos títulos, los desarrolladores no tuvieron la misma suerte que sus obras.

Para 2024 la situación no parece que vaya a cambiar. Tan sólo durante enero se había anunciado la eliminación de 5,900 empleos en la industria entre empresas como Xbox Game Studios o Riot Games, una cifra que ya supera la mitad de todos los registrados en el 2023.