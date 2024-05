Estos son los juegos gratis de PS Plus para mayo 2024

Otro de los juegos que llega a PS Plus se desarrolla en un futuro ciberpunk postapocalíptico. Se trata de Ghostrunner 2, un envolvente título en primera persona de acción rápida en donde deberás luchar contra los enemigos sin recibir daño.

Al tratarse de una secuela, Ghostrunner 2 tiene mejoras en el combate, niveles no lineales con complejas secciones en moto y nuevos modos de juego. Además, las nuevas habilidades permiten ser más creativo y enfrentar a los encuentros más exigentes con mayor accesibilidad, aunque los enemigos también se comportan de forma única en función de las habilidades utilizadas contra ellos, lo que supone un nuevo desafío en cada encuentro.

El siguiente juego que se incorpora a PS Plus es Tunic, una aventura donde se combinan sombríos bosques, extensas ruinas y laberínticas catacumbas para descubrir tesoros ocultos y técnicas secretas para completar el camino, mismo que está repleto de bestias colosales y enemigos más pequeños en las profundidades de la tierra, en lo alto de las nubes y en lugares aún más extraños.

Por último, este mes se agregará Destiny 2: Lightfall, una expansión del juego, en donde el jugador conocerá a los Cloud Striders, se unirá a la lucha contra la Shadow Legion y así evitar la devastación en la tecnológicamente avanzada ciudad secreta de Neomuna.

¿Cuándo estarán disponibles?

Estos cuatro juegos se podrán descargar a partir del 7 de mayo y en el caso de EA FC 24, los suscriptores recibirán un paquete para Football Ultimate Team, en donde se incluyen 11 jugadores no negociables con una calificación de 82 o superior, junto a una leyenda como una elección de jugador de Íconos para siete juegos.

¿Qué juegos se van?

Por otra parte, los miembros de PS Plus tienen hasta el 6 de mayo para agregar Immortals of Aveum, Minecraft Legends y Skul: The Hero Slayer a sus bibliotecas de juegos.