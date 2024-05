El buen periodismo electoral es un gran negocio para Google

“El buen periodismo es clave para el valor del motor de búsqueda”, comenta en referencia al producto más importante de la empresa de Mountain View. “Si brinda información falsa, que no está verificada o de fuentes que no se conocen, eso va a tener un impacto negativo en el uso del buscador”, es decir, los usuarios no volverían a Google.

“Nos conviene que el periodismo tenga buena salud”, destaca, pero también resalta que no es una tarea sencilla de cumplir. En primera, porque la Búsqueda de Google abarca billones de páginas, imágenes y videos que no pueden ser revisados por humanos. Para cumplir este fin, la tecnológica hace uso de sistemas automatizados.

La herramienta cuenta con una serie de políticas referentes a noticias para evitar contenido desinformativo, como contenido engañoso, que incite al odio o manipulado, entre otros, además de condiciones que los artículos deben cumplir para obtener exposición en Google.

Si los medios de comunicación fallan en este aspecto, el buscador los “castiga” limitando el alcance de sus páginas, mientras que los artículos de mayor calidad tienen una mejor exposición para las audiencias.

Para determinar que la información es confiable y verídica, la empresa afirma que ha hecho cambios al algoritmo de su buscador para “garantizar que la información que se muestra en la web sea más útil y reduzca el contenido no original en los resultados”, además de mantener fuera a los sitios que han caducado o que son usados como repositorios de spam.

Entre los esfuerzos para distribuir noticias confiables destacan los Paneles de conocimiento, donde se engloban notas de servicio sobre la ubicación de casillas o resúmenes sobre las propuestas de los candidatos, así como Fact Check Explorer, donde se reúnen hechos verificados investigados por organizaciones independientes de todo el mundo.

La compañía abrió en México el Informe de Transparencia de Anuncios Políticos , a través del cual se transparenta el gasto de propaganda dentro de sus plataformas para revelar quién pagó en anuncios, cuánto se gastó y dónde se mostraron.

Ante la proliferación del contenido generado por Inteligencia Artificial, Bonilla acepta que esta tecnología presenta desafíos y oportunidades en el trabajo contra la desinformación, pues si bien puede usarse de forma maliciosa, también la usan para luchar contra el abuso, la manipulación mediática, la promoción de odio, la incitación de la violencia y el contenido falso.

Al trabajar de cerca con medios de comunicación, Bonilla reconoce los desafíos comunes de la industria periodística global, como los el modelo de negocio, la desinformación y la dificultad de atraer audiencias jóvenes, pero en el caso mexicano, el periodismo tiene desafíos particulares en temas de libertad de prensa y violencia hacia los periodistas, lo cual conlleva a la autocensura, que es un caldo de cultivo para la desinformación.

El ejecutivo recomienda que los ciudadanos asuman una dieta informativa diversa, pues en medio de un ambiente de polarización es necesario consumir medios que no compartan sus ideas políticas, es decir, apostar por la variedad de voces, la prensa local, los podcasts y los medios extranjeros, porque estas coberturas aportan una lectura distinta al clima político.