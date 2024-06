¿Quién es Jeanne Córdova, el Doodle de hoy?

Este jueves seis de junio, Google dedicó el Doodle de su página principal a Jeanne Córdova, una activista y escritora lesbiana y feminista pionera en el movimiento por los derechos de la comunidad LGBTQI+.

El Doodle forma parte de las celebraciones de la compañía en honor al Mes del Orgullo. Además, un día como hoy pero de 2012, Córdova ganó el premio Lambda Literario por sus memorias, When We Were Outlaws: A Memoir of Love and Revolution.