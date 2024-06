Televisa recibe autorización del IFT para unir a Izzi y Sky

La adquisición de la parte de Sky fue aprobada el pasado 29 de mayo en sesión del pleno del IFT, pero sin una emisión de medidas regulatorias, debido a que el tema se ha manejado como una ‘concentración de activos’ y no como una fusión, reveló una fuente cercana al proceso que habló bajo condición de anonimato.

“Este movimiento no necesita de medidas adicionales (de regulación), porque solo es una concentración. Más adelante el Instituto tendrá que realizar un estudio para saber los efectos que puedan generarse con este movimiento”, explicó la fuente a este medio.

Sin embargo, Jorge Moreno Loza, abogado especializado en telecomunicaciones y líder del despacho Expanzione, asegura que aunque la aprobación se manejó como ‘concentración de activos’, el regulador está obligado a generar mecanismos que prevengan problemas de competencia en el mercado de la televisión de paga, un sector que ya atraviesa problemas por la llegada de las plataformas de streaming.

“Creo que la autorización se hizo ‘fastrack’. Puede interpretarse (la decisión del IFT) como una forma de ayudar a equilibrar de manera artificiosa al sector por la inminente amenaza de las streaming, pero debe ser consciente que aprobó un movimiento de un Grupo que ya tenía preponderancia”, consideró el especialista.

La unión de activos de Izzi y Sky también permitirá a Televisa mejorar sus niveles de rentabilidad, ya que desde hace dos años sus subsidiarias han lidiado con pérdidas operativas y de ingresos, impactando de manera directa a la operación del Grupo. Para agilizar el objetivo, incluso previo a la autorización del Instituto, la compañía comenzó a perfilar cambios en las estructuras de ambas subsidiarias. Una fuente que aún trabaja en Izzi aseguró a Expansión que la compañía ha comenzado a liquidar a todo el personal de un Centro de Atención al Cliente, ante una menor necesidad de plantilla laboral por la unión de los activos de Sky e Izzi.

“Es algo que ya esperábamos y por una parte uno se siente más tranquilo porque el servicio de la compañía ya está muy mal y eso generaba más estrés”, dijo la fuente.

¿Qué pasará con los usuarios?

La unión de ambas compañías, hasta ahora, no se perfila que surta cambios, ya que la provisión de servicios continuará como en la actualidad, por lo que los usuarios no tendrán afectaciones, detalló la fuente que está relacionada con los cambios internos de las compañías. Eso significa que para los usuarios finales, la llegada de este tipo de paquetes no será inmediata.

Moreno Loza consideró que la unión de Izzi y Sky no debería afectar a los usuarios, pues la finalidad es que la empresa genere mejores ofertas para el público como son los empaquetamientos por un menor precio, una vertical de negocio que se ha convertido esencial para las empresas del segmento fijo. Sin embargo, dijo que aún se deberá esperar la decisión de la compañía en este tema.

“Lo que Televisa sí debería empezar hacer es comentar a sus clientes el tema de la fusión de sus activos para no generar incertidumbre”, dijo el especialista.

Televisa espera contar con la integración estructural de ambas empresas hacia el segundo trimestre de este año, permitiendo ahorros operativos de hasta 400 millones de pesos rumbo al segundo semestre, reveló la empresa en conferencia con analistas.