La GSMA propone reducir el precio de espectro para mejorar la conectividad

De acuerdo con el documento El camino hacia un México digital y conectado, que el grupo presentó en mayo, el gobierno federal debe poner atención en cuatro aspectos. Uno es el costo del espectro radioeléctrico, pues es el más caro de Latinoamérica y consideran que un ajuste de precios podría incentivar la inclusión e innovación.

Según datos del informe, esta política no solo “afecta directamente a la inversión y sostenibilidad financiera del sector”, sino también a las finanzas del gobierno, pues destaca que durante el 2023, el Estado perdió 4,904 millones de dólares en ingresos por devoluciones del espectro.

“Si de alguna manera estrangulas a la industria teniendo precios muy altos del espectro, no tendremos suficiente dinero para invertir. Así que si yo fuera un gobierno a largo plazo, buscaría un precio razonable y un proceso simple de asignación”, mencionó.

Respecto a la postura del gobierno mexicano, el ejecutivo se dijo comprensivo con la exigencia presupuestaria que tiene, pues requiere de esas vías para conseguir dinero, pero también pide ese mismo enfoque, pues consideró que facilitar el acceso a internet “proporciona una buena oportunidad para impulsar la economía”.

No obstante, es consciente de que se debe atender el problema de la brecha, pues si bien el 97% de la población tiene acceso a redes 4G, el 47% no accede realmente a los servicios por diferentes obstáculos, como la falta de acceso a un dispositivo o el hecho de no saber utilizar las herramientas.