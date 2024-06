“Tengo cuatro cuentas de plataformas de streaming, pero no las consumo todas por falta de tiempo o porque me desespero al elegir entre tanta opción de películas, pero las mantengo vigentes porque a veces viene el estreno de alguna serie o un partido interesante”, aseguró Jorge López, un usuario que pertenece al grupo de consumidores que desembolsan una significativa cantidad de dinero por algo que no consumen de manera asidua.

Las plataformas de streaming como Netflix, Disney, Max y Amazon Prime se han colocado como la principal opción de entretenimiento, pero esto ha llevado a que México se convierta en el país de toda Latinoamérica en gastar más por plataformas de streaming que casi no consumen, reveló el estudio “La Guerra de las Suscripciones: El Despertar de Super Bundling” realizado por Bango, firma global especializada en la monetización de canales digitales.