Tinder no quiere ser ‘casual’ en sus campañas

Fontes comentó a Expansión que Tinder no busca enfocar sus campañas en el ámbito sexual y aunque no niega que hay espacio para relaciones casuales, considera que no se limitan a esta práctica.

“Uno de los más grandes desafíos de marca que tenemos es la percepción de que somos solo una compañía que sirve para relacionamientos casuales y la verdad es que todo tipo de relaciones empiezan en Tinder. En nuestras campañas no hablamos de sexo, hablamos más de relacionamiento”, dijo.

Aunque Tinder no pretende adentrase en ese campo, si hay un ejemplo de una aplicación que lo hizo, aunque el resultado no fue favorable. Bumble lanzó en Estados Unidos una campaña abiertamente sexual que parecía estar dirigida a mujeres y contenía mensajes como “sabes muy bien que un voto de celibato no es la respuesta”. Las publicaciones en redes sociales no fueron bien recibidas por el público, que además de quejarse del contenido, amenazó con desinstalar la app.

Posterior a ello, la compañía borró el contenido y posteó un comunicado de disculpas que permanece en sus redes sociales.

“Cometimos un error. Nuestros anuncios que hacían referencia al celibato fueron un intento de apoyarnos en una comunidad frustrada por las citas modernas, y en lugar de brindar alegría y humor, sin querer hicimos lo contrario”, apunta el texto.

Los jóvenes quieren más que unos besos

La generación Z representa el más de la mitad de los usuarios para Tinder, un grupo que de acuerdo con Fontes, se interesa más por relacionarse de manera más profunda con otras personas.

"A medida que los estándares y expectativas actuales sobre las citas continúan evolucionando, nosotros también debemos hacerlo. Queremos conexión más que nunca, pero ahora de una manera que no parezca apresurada o falsa, siempre y cuando todos puedan estar en sintonía. Quedaron atrás los días de tonterías superficiales. Las personas modernas quieren profundizar en sus citas, hablar sobre temas importantes, discutir objetivos a largo plazo y conectarse de manera significativa", señala el estudio.

Los dichos del vicepresidente global de Tinder se respaldan con los datos de su estudio, que punta que 65% de las mujeres dijeron que creen que los hombres sólo buscan aventuras casuales, pero solo el 29% de hombres que respondieron a esto.

Las estadísticas apuntan a que en realidad la mayor parte de las personas está en busca de relaciones romántica. La mayoría tanto de hombres (53%) como de mujeres (68%) respondieron que quieren una relación.