AMLO no logra su objetivo: 18.8% de los mexicanos no accede a internet

Esta diferencia se acentúa entre el ámbito urbano y rural. El 85.5% de los mexicanos que habitan en ciudades son usuarios de internet, mientras que en zonas rurales solo 6 de cada 10 habitantes accede a un servicio de conectividad.

"Aún prevalece la brecha de acceso a internet y esto el mercado no lo va a resolver porque hay zonas que no son rentables. Luego a esto se suma que algunas personas no tienen interés en conectarse pero es por falta de habilidades digitales", explicó Javier Juárez Mojica, presidente comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

Uno de los principales objetivos de la administración de Andrés Manuel López Obrador era cerrar la brecha digital que aqueja a los mexicanos, en particular de zonas rurales o remotas. Pero conforme avanzó su gestión, el presidente tuvo que reconocer la complejidad que implicaba desplegar infraestructura, como torres, antenas, en montañas o sitios en donde habitan menos de 500 personas.

Entonces el objetivo cambió de cerrar por completo la brecha digital del país a cubrir solo el 94% de la población nacional a través de la estatal CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos con apoyo de Altán, cuya empresa tiene la misión de llevar cobertura a sitios donde no llegan los grandes operadores.

De 2018 a 2023 los esfuerzos del presidente solo le permitieron pasar del 40.6% de la cobertura rural al 66%, es decir, aumentar 25.4 puntos porcentuales. Mientras que a nivel nacional pasó de 74.5 millones de usuarios de internet a 97 millones, lo que significa que en su administración se conectaron 22.5 millones de mexicanos.

"México en los últimos años creció de manera significativa la cobertura rural pero aún hace falta buscar estrategias para lograr que más personas de estas zonas accedan a internet", dijo Gabriela Gutiérrez, coordinadora de planeación estratégica del IFT.

Ahora la nueva administración comandada por Claudia Sheinbaum buscará lograr el cometido de López Obrador de llevar internet a todos los rincones del país, a través del lanzamiento de un satélite.