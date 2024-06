Estos son los juegos gratis de PS Plus para junio de 2024

Si alguna vez soñaste con ser Pep Guardiola, Football Manager 2024 Console es para ti, porque te pone en el lugar de un verdadero entrenador de fútbol y convierte tus sueños en realidad.

En este videojuego tendrás la responsabilidad de formar un equipo de élite lleno de estrellas internacionales capaces de dominar al equipo contrario mientras buscas ganar los mejores premios del fútbol como la UEFA Champions League.

Aunque si tu sueño fue convertirte en un rey, Crusader Kings III te permitirá asumir el liderazgo de una familia noble medieval y aumentar su poder y reputación a través de las generaciones en un juego de rol donde deberás hacer todo para materializar tus planes de conquista.

Otro de los juegos que llegará a PS Plus este junio es Monster Energy Supercross, el cual te permitirá vivir las emociones del campeonato Monster Energy Supercross 2022 con las motocicletas, los motociclistas y las pistas oficiales, mientras que en After Us podrás explorar los rincones de un mundo surrealista en una historia sobre el sacrificio y la esperanza.

Si lo tuyo son los juegos históricos o realistas, Anno 1800 te permitirá vivir el amanecer de la era industrial, mientras implementas tu propia estrategia y construyes un nuevo mundo a tu imagen. Asimismo, Police Simulator: Patrol Officers te dejará unirte a la policía para levantar infracciones de estacionamiento y trabajar para abrirte camino y encargarte de mayores responsabilidades.

Las experiencias de LEGO son tan emocionantes como las películas que representan. En esta ocasión llegarán al catálogo de PS Plus las adaptaciones de El Hobbit, Star Wars II, así como de la película de Disney Pixar, Los Increíbles.

Uno de los personajes emblemáticos de PlayStation llegará a PS Plus en junio con su juego. Se trata de Daxter, quien deberá escabullirse por la ciudad Haven, er, “disfrazado” como exterminador para sacar a su amigo Jak de prisión. Este juego se lanzó originalmente en PSP.

Por último, las experiencias en Realidad Virtual también recibirán un juego. Se trata de Kayak VR: Mirage, un viaje a través de lugares únicos, hechos a medida para la realidad virtual. En él deberás maniobrar en tu kayak con una precisión física completa a través de los puntos de control, o bien tomarlo con calma y usar el modo de desplazamiento libre para un viaje relajado y disfrutar del paisaje.

¿Cuándo estarán disponibles?

Los 14 juegos que se incorporarán al catálogo de PS Plus estarán disponibles para descarga a partir del próximo 18 de junio, de acuerdo con lo anunciado por Adam Miche, senior manager de Game Services Content en PlayStation.