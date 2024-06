Estos son los videojuegos gratis de PS Plus para julio de 2024

El segundo juego que estará disponible en el catálogo es EA Sports NHL 24, el cual representa el hockey sobre hielo a partir de una de las mejores ligas del mundo. Además, sus recursos técnicos, como el Exhaust Engine, dan una experiencia más cercana a la realidad, porque recrea la fatiga de los jugadores y la emoción del partido.

Además, es posible crear un NHL 24 Ultimate Team, es decir, un equipo personalizado con los mejores jugadores de la liga y utilizarlo en partidos en línea contra usuarios de otras plataformas, como Xbox o PC.

Por último, el tercer juego que llegará PS Plus en julio es uno que salvó a más de uno durante la pandemia, pues se trata de Among Us, un juego de estrategia en el espacio en donde deberás descubrir quién es el impostor que está saboteando la nave o ser tan persuasivo como para que, en el caso de que tú lo seas, no te identifiquen.

Bonos extra de PS Plus en junio

PlayStation destacó que los miembros de PS Plus también podrán reclamar una recompensa exclusiva en Genshin Impact a partir del 16 de julio, el cual contendrá 160 primogemas, cuatro resinas, 20 ingenio del héroe, 30 minerales de mejora mística y 150,000 moras.

Asimismo, la empresa dijo que con cualquier membresía de 12 meses el usuario obtendrá créditos de películas para usar en la app Sony Pictures Core, entre las que se encuentran, Spider-Man: Across the Spider-Verse, Gran Turismo o Bad Boys.

¿Cuándo estarán disponibles?

Los tres nuevos juegos que llegarán al catálogo de PlayStation Plus este mes estarán disponibles para su descarga a partir del 2 de julio y se mantendrán en la plataforma hasta el próximo 6 de agosto.

¿Qué juegos se van?

Por otra parte, los miembros de PlayStation tienen hasta el 1 de julio para agregar Bob Esponja: The Cosmic Shake, AEW Fight Forever y Streets of Rage 4 a sus bibliotecas de juegos.