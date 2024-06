Videojuegos en 2024: los lanzamientos más esperados en lo que resta del año

El mes de junio para los gamers era casi como la Navidad, gracias al E3 y a la serie de anuncios que las empresas desarrolladoras realizaban en este periodo. Este año, tras la cancelación de la feria más importante del sector, los estudios decidieron llevar a cabo sus propios eventos de presentación para lo que resta del año y estos son algunos de los más importantes.

Videojuegos para el verano de 2024

El verano en el gaming se caracteriza por ser uno de los dos periodos con más anuncios por parte de los creadores de videojuegos y si bien en estos meses no habrá demasiados lanzamientos, hay algunos que entusiasman a los jugadores.

Los jugadores de PlayStation podrán disfrutar de Concord y Astro Bot, los cuales se lanzarán el próximo 23 de agosto y 6 de septiembre, respectivamente, mientras que quienes tengan un Nintendo Switch podrán adquirir The Legend of Zelda. Echoes of Wisdom, primer juego con Zelda como protagonista, el 26 de septiembre.