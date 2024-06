Crear comunidad para la comunidad LGBTQ+ con ayuda de la tecnología

“La idea es que estas historias lleguen a la comunidad y así no se sientan solas, que vean que hay muchas más personas como ellos que han atravesado por cosas similares. Desde un inicio las campañas se plantearon para llegar a a través de las redes sociales, que cuando empezamos eran muy nuevas y quienes crecimos con el internet, estábamos empezando a entender los efectos del ciberacoso”, señaló a Expansión, Alex Orué, subgerente del programa Global, It Gets Better.

Orué relata que primero fueron haciendo comunidad en plataformas como Meta, para después conquistar otros espacios digitales como Instagram y ahora están focalizando esfuerzos en WhatsApp.

Según The Trevor Project, el 42% de los jóvenes LGBTQ+ han considerado seriamente el suicidio en el último año, comparado con el 14% de sus pares no LGBTQ+. Un estudio de GLSEN (Gay, Lesbian & Straight Education Network) indica que el 59% de los estudiantes de la comunidad se sienten inseguros en la escuela debido a su orientación sexual. El 34% de los estudiantes LGBTQ+ reportaron haber sido acosados físicamente debido a su orientación sexual.

“Por ello contar historias ayuda a tener contención y acompañamiento. Además tenemos algunos programas especiales como ‘Hora segura’ donde se da soporte psicológico en caso de una crisis”, precisó Orué.

Aunque el consumo de redes sociales va cambiando con cada generación, la idea de este organismos es seguir llegando a jóvenes pero también a entornos donde participen estos jóvenes, como escuelas o a través de padres de familia, quienes muchas veces no saben de qué manera contener o apoyar a un ser querido.

“Llevamos 10 años en México y eso nos lleva a pensar qué tanta de esa audiencia que tenemos es de nuestro target, ¿no? Y qué estrategias necesitamos implementar para seguir redescubriendo, a más jóvenes LGBT de las edades en las que nos concentramos, que son normalmente de 13 a 25 años. Entonces, pues así, muchas de estas audiencias que tenemos en Instagram, en Facebook, son audiencias que ya crecieron, que ya a lo mejor les acompañamos en los momentos en donde nos necesitaban y ahora necesitamos reencontra esta audiencia joven, donde justo WhatsApp podría ayudar”, afirmó Orué.

En México, redes sociales como Facebook, Instagram, WhatsApp y TikTok dominan el escenario digital, con Facebook liderando con más del 93% millones de usuarios, según datos de Statista. Sin embargo, los más jóvenes se encuentran en espacios como TikTok o en apps de mensajería. Y ante esto, las organizaciones deben pensar sus nuevas estrategias de comunicación, como afirma Orué.