Como bloquear llamadas spam en iOS y Android: di adiós a las interrupciones

¿Contestas números desconocidos o de spam? Probablemente la respuesta sea no. Afortunadamente no tienes que evadir esas llamadas y dejar que el celular suene o colgar en repetidas ocasiones, sino que puedes deshacerte de ellas de manera definitiva. No importa si eres usuario Android o iOS, ambos sistemas operativos cuentan con funciones que te permiten identificar y bloquear estos números.