La red social X cerrará sus operaciones en Brasil

El Supremo Tribunal Federal de Brasil, donde Moraes tiene un escaño, dijo a Reuters que no se pronunciaría sobre el asunto y que no confirmaría ni negaría la autenticidad del documento compartido por X.

A principios de este año, Moraes ordenó a X bloquear ciertas cuentas, mientras investiga a las llamadas "milicias digitales" que han sido acusadas de difundir noticias falsas y mensajes de odio durante el gobierno del expresidente de extrema derecha Jair Bolsonaro.

Moraes abrió una investigación a principios de este año contra el multimillonario, después de que Elon Musk dijo que reactivaría cuentas en X que el juez había ordenado bloquear. Musk calificó de "inconstitucionales" las decisiones de Moraes sobre la red social.

Tras los desafíos de Musk, los representantes de X dieron marcha atrás y dijeron al Supremo Tribunal Federal de Brasil que el gigante de las redes sociales cumpliría las sentencias judiciales.

Los abogados que representan a X en Brasil dijeron en abril al Supremo Tribunal Federal que "fallos operativos" habían permitido a los usuarios a los que se había ordenado el bloqueo seguir activos en la plataforma de redes sociales, después de que Moraes pidió a X que explicara por qué supuestamente no había cumplido plenamente sus decisiones.

Musk, en publicaciones en X este sábado, calificó a Moraes de "vergüenza absoluta para la justicia" y dijo que la empresa no podía haber accedido a las "exigencias de censura secreta y entrega de información privada" del juez.

The decision to close the 𝕏 office in Brazil was difficult, but, if we had agreed to @alexandre ’s (illegal) secret censorship and private information handover demands, there was no way we could explain our actions without being ashamed.

— Elon Musk (@elonmusk) August 17, 2024