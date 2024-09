La ciberseguridad, un imperativo para el sector financiero

Capital One. En 2019, un hacker logró acceder a los datos de más de 100 millones de clientes de Capital One, un importante banco en Estados Unidos, comprometiendo información personal y crediticia. Este ataque mostró cómo incluso las grandes instituciones financieras no están exentas de ser vulneradas, subrayando la necesidad de regulaciones más estrictas y de mejores prácticas en ciberseguridad.

Travelex. En 2020, la empresa global de cambio de divisas fue víctima de un ataque de ransomware que paralizó sus operaciones durante semanas. Los hackers exigieron un rescate millonario para liberar los sistemas comprometidos. Este incidente demostró cómo un ataque cibernético puede causar interrupciones significativas en los servicios financieros, a escala mundial.

También en México

Lamentablemente, México no ha sido inmune a la creciente ola de ciberataques. En los últimos meses, dos casos han captado la atención del público y de los expertos, ya que subrayan la vulnerabilidad de las empresas ante las amenazas cibernéticas y la necesidad urgente de reforzar las medidas de seguridad, especialmente en sectores críticos como el financiero.